Parigi scopre la Famiglia, setta rimasta nascosta per quasi tre secoli (Di sabato 29 agosto 2020) Una comunità religiosa nata a Parigi nel 18° secolo e arrivata ai giorni nostri nel segreto più totale, chiusa in un guscio di omertà e diffidenza che oggi comincia a schiudersi portando alla luce una realtà sconosciuta e tante zone d’ombra ancora da chiarire. Secondo diverse ricostruzioni, attualmente sarebbero circa tremila i membri della Famiglia. Un nome emblematico, per un gruppo composto da otto nuclei familiari diversi, che nel corso dei decenni si sono intrecciati con matrimoni tra consanguinei, necessari a tenere la comunità al riparo dal mondo esterno. Ma negli ultimi tempi molti di loro hanno deciso di uscire allo scoperto e denunciarne l’esistenza, insieme alle sue pratiche.A far cadere il primo velo ci ha pensato Le Parisien, seguito da altri media d’oltralpe, che hanno raccolto ... Leggi su huffingtonpost

