Parcheggiatori abusivi pestano il consigliere regionale della Campania Borrelli (Di sabato 29 agosto 2020) Francesca Galici Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito fuori dall'Ospedale San Bosco: il consigliere della Campania documentava la battaglia vinta contro gli abusivi dei parcheggi Brutta avventura per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, noto per le sue battaglie di legalità. Il giornalista è stato brutalmente aggredito poche ore fa e a darne comunicazione è stato il suo staff tramite la seguitissima pagina Facebook del consigliere, dove sono state caricate anche le immagini di un filmato che riprendono i fatti, avvenuti all'esterno di un noto ospedale napoletano. Lo staff di Francesco Emilio Borrelli ha condiviso ... Leggi su ilgiornale

