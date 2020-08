Papu Gomez, non solo team Uefa Champions League: eletto giocatore della stagione dell’Atalanta (Di sabato 29 agosto 2020) Alejandro Papu Gomez è stato decretato Player of the Season 2019-2020 per l'Atalanta. Un riconoscimento che si aggiunge all'inserimento nella rosa dei migliori calciatori della Champions League scelta dalla Uefa. I tifosi di Bergamo hanno deciso di premiare il proprio capitano che fino all'ultimo si è giocato il "trofeo" con Josip Ilicic, altro finalista.Papu Gomez eletto Player of the season 2019-20Attraverso i voti arrivati sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dell'Atalanta, i tifosi hanno deciso di votare il capitano nerazzurro. Il Papu, già nominato Man of the Month atalantino di novembre e dicembre ed essere stato inserito tra gli MVP del campionato dalla Lega Serie A quale ... Leggi su itasportpress

