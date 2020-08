Panchina Pescara, si avvicina Oddo: pronto un biennale (Di sabato 29 agosto 2020) , oggi, salvo complicazioni, ci sarà la firma sull’accordo Il Pescara ha trovato il suo nuovo allenatore. Massimo Oddo, dopo l’avventura nel 2015, torna sulla Panchina del Delfino, come riportato da alfredopedulla.com. L’allenatore – si legge – torna ad allenare la squadra della sua città dopo la promozione nel 2016. Oggi ci sarà la firma sull’accordo, il presidente Sebastiani ha preparato per lui un contratto biennale. Ormai non ci sono dubbi, Massimo Oddo sarà il nuovo allenatore del Pescara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

