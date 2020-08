Panchina Carpi, arrivata la firma di Pochesci. C’è anche il nuovo dg (Di sabato 29 agosto 2020) Panchina Carpi, arrivata la firma di Pochesci. C’è anche il nuovo dg, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità da parte del club Il Carpi ha trovato il suo nuovo allenatore. Sandro Pochesci, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha siglato il nuovo accordo con la società biancorossa (accordo biennale, ndr). Non solo, il Carpi ha trovato l’accordo anche con Alfonso Morrone, che ricoprirà il ruolo di direttore generale. La stagione della compagine emiliana è iniziata, ora si attende soltanto il calendario. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LBuconi : #Livorno per la panchina spunta #Riolfo (l’anno scorso al #Carpi). Tra lunedì e martedì la decisione. @MatteMoretto - TernanaNews : RassegnaStampa - CdS - Carpi, resta in auge il nome di Pochesci per la panchina - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Svolta societaria a #Carpi: Stefano #Bonacini cede il club dopo 12 anni e la storica cavalcata dalla D alla Serie A. Nuovo… - diavolisempre : RT @NicoSchira: Svolta societaria a #Carpi: Stefano #Bonacini cede il club dopo 12 anni e la storica cavalcata dalla D alla Serie A. Nuovo… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Svolta societaria a #Carpi: Stefano #Bonacini cede il club dopo 12 anni e la storica cavalcata dalla D alla Serie A. Nuovo… -