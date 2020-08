Palma Campania: chiuso ristorante per carenze igienico sanitarie (Di sabato 29 agosto 2020) Palma Campania: ristoratore sanzionato dai Carabinieri per carenze igienico sanitarie. Tre dipendenti in nero, uno di questi con reddito di cittadinanza. I carabinieri del NAS di Napoli e del Gruppo tutela del lavoro partenopeo, insieme a militari della stazione di Palma Campania, hanno ispezionato un ristorante della cittadina riscontrando violazioni sanzionate per oltre 15mila euro. … Leggi su 2anews

giovannaconfal4 : RT @mattinodinapoli: Carenze igienico sanitarie e lavoratori in nero, multato ristoratore a ?Palma Campania - mattinodinapoli : Carenze igienico sanitarie e lavoratori in nero, multato ristoratore a ?Palma Campania - TerraDiPalma : Chiesa di Cristo Re - scheda di uno dei luoghi di culto di Palma Campania. - bassairpinia : PALMA CAMPANIA: ristoratore sanzionato dai Carabinieri per carenze igienico sanitarie. 3 dipendenti in nero, uno di… - puntomagazine : Trovati, dai militari dell’arma, anche 3 dipendenti in nero, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Palma Campania Carenze igienico sanitarie e lavoratori in nero, multato ristoratore a Palma Campania Il Mattino Palma Campania, ristorante con 3 lavoratori a nero e Reddito di Cittadinanza

I carabinieri del Nas di Napoli e del Gruppo tutela del lavoro partenopeo, insieme a militari della stazione di Palma Campania, hanno ispezionato un ristorante della cittadina riscontrando violazioni ...

Coronavirus, altro contagio a Palma Campania: è il primo di ritorno dalle vacanze

Le vacanze fuori porta colpiscono anche Palma Campania che fa registrare un nuovo contagio da Coronavirus dovuto al ritorno da una delle zone al momento considerate a rischio. Ad annunciarlo attravers ...

I carabinieri del Nas di Napoli e del Gruppo tutela del lavoro partenopeo, insieme a militari della stazione di Palma Campania, hanno ispezionato un ristorante della cittadina riscontrando violazioni ...Le vacanze fuori porta colpiscono anche Palma Campania che fa registrare un nuovo contagio da Coronavirus dovuto al ritorno da una delle zone al momento considerate a rischio. Ad annunciarlo attravers ...