Palermo, Amauri amore infinito: “Hall of Fame rosanero? Anche fare la riserva…” (Di sabato 29 agosto 2020) L'amore infinito di Amauri.Tra poco aprirà i battenti il museo del Palermo, che rappresenterà tutti i successi ottenuti dal club rosanero nel corso della loro storia. Tra le tante sorprese presenti all'interno della struttura, ci sarà quella della hall of Fame: uno spazio dedicato agli undici giocatori considerati i più rappresentativi di sempre del Palermo.Palermo, ecco la Hall Of Fame: Miccoli il più votato, tra i pali c’è Sorrentino. La formazione completaA scegliere l'undici sono stati i propri tifosi, che hanno votato sul sito ufficiale i nomi dei giocatori considerati più importanti a livello storico. In oltre 5,2 mila hanno votato i propri ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, #Amauri amore infinito: “Hall of Fame rosanero? Anche fare la riserva…” - WiAnselmo : #Palermo, Amauri amore infinito: 'Hall of Fame rosanero? Anche fare la riserva...' - Mediagol : #Palermo, Amauri amore infinito: 'Hall of Fame rosanero? Anche fare la riserva...' - ILOVEPACALCIO : #Amauri sui social: “Fare anche solo la riserva nella “Hall of Fame” del #Palermo un onore” (FOTO) - Ilovepalermoc… - bennygiardina : @entropologo @prohaska83 Eh ma da tre (quattro con Amauri) che hanno indubbiamente fatto meglio di loro, almeno a Palermo. -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Amauri Amauri sui social: "Fare anche solo la riserva nella "Hall of Fame" del Palermo un onore" (FOTO) ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Il Palermo ha scelto la sua Hall of Fame: c'è anche Fabrizio Miccoli

Raccolte oltre 5 mila preferenze, il più votato l'ex punta finito nella bufera qualche anno fa per le sue frasi su Falcone PALERMO I tifosi del Palermo hanno scelto la Hall of fame rosanero. Il club, ...

Hall of Fame del Palermo calcio, i tifosi hanno scelto i preferiti

Tre settimane per scegliere una formazione ideale composta dagli undici giocatori e l’allenatore che più degli altri hanno lasciato il segno nella storia del Palermo. Tanto è bastato ai tifosi rosaner ...

Raccolte oltre 5 mila preferenze, il più votato l'ex punta finito nella bufera qualche anno fa per le sue frasi su Falcone PALERMO I tifosi del Palermo hanno scelto la Hall of fame rosanero. Il club, ...Tre settimane per scegliere una formazione ideale composta dagli undici giocatori e l’allenatore che più degli altri hanno lasciato il segno nella storia del Palermo. Tanto è bastato ai tifosi rosaner ...