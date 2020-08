Ostia. In 3 entrano in piena notte nella villetta per rubare, ma vengono filmati dal vicino: ecco il video che riprende le ‘acrobazie’ dei ladri (Di sabato 29 agosto 2020) Sono entrati in piena notte in una villetta in via Giulio Minervini per rubare. E’ così che tre ladri ‘acrobati’ hanno scavalcato il muro e hanno fatto irruzione in casa furtivamente. O meglio, credevano di non essere né visti e né sentiti. Ma così non è stato. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza e il video è stato diffuso sui vari gruppi per mettere in allerta tutti i cittadini. E’ accaduto ad Ostia, in via Giulio Minervini, il 25 agosto scorso alle ore 1:30. ‘Credo sia giusta la diffusione per creare un clima di collaborazione e allerta tra i cittadini e sensibilizzare le forze dell’ordine a un maggior controllo. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

