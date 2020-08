Oroscopo del giorno 29 agosto: dubbi d’amore per questi segni zodiacali (Di sabato 29 agosto 2020) Anche nell'Oroscopo di sabato 29 agosto la Luna si trova nel segno del Capricorno, ma proprio oggi si troverà a transitare in congiunzione con i tre pianeti che in questo segno stanziano da un po': Giove, Saturno e Plutone. Durante questo transito di congiunzione si troverà in opposizione a Venere che è l'altro dei due pianeti che nel cielo astrologico parlano di emozioni e sentimenti. Per questo i valori forti e determinati del Capricorno metteranno in discussione la dolcezza pacata della Venere in Cancro.L’Oroscopo del giorno 29 agosto Se c'è un segno che sa come vuole vivere l'amore è proprio il Cancro che non ha dubbi su quanto siano fondamentali per lui i sentimenti semplici e genuini. Oggi però con la Luna in Capricorno e ... Leggi su howtodofor

