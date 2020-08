Odori nauseabondi dal depuratore, il sindaco di Castel San Giorgio denuncia il caso alla Procura (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOdori nauseabondi a Castel San Giorgio provenienti dal depuratore di Costa di Mercato San Severino. Sul caso, il primo cittadino di Castel San Giorgio, l’avvocato Paola Lanzara, ha inviato un esposto alle autorità competenti per denunciare la situazione diventata ormai insostenibile da alcuni giorni per i cittadini che abitano nei pressi del depuratore. “Cari concittadini, da alcuni giorni persistono in parte del nostro territorio cattivi Odori provenienti dal depuratore di Costa di Mercato San Severino. Tanto è stato altresì rimarcato dalle relazioni di sopralluogo dei tecnici comunali e della polizia municipale di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Odori nauseabondi Odori nauseabondi dal depuratore, sindaco denuncia il caso Ottopagine Il consigliere Imbesi invita i cittadini a non accatastare rifiuti domestici su quelli alluvionali a Sant’Antonio

I cumuli di fango e rifiuti prodotti dall’alluvione dell’8 agosto scorso nella zona di Sant’Antonio attendono ancora la caratterizzazione, prima di poter essere rimossi. Si tratta di una procedura pre ...

Furci, odori nauseabondi e proteste dei cittadini a Calcare: blitz al Centro rifiuti

Situazione insostenibile nella frazione furcese di Calcare a causa di odori nauseabondi che invadono la zona. Le proteste dei residenti si sono levate fortissime soprattutto negli ultimi giorni e sono ...

