Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: leak svela prezzi e specifiche tecniche (Di sabato 29 agosto 2020) Il mondo delle console vivrà a breve il suo evento più importante: l'avvento della nuova generazione. Via con il vecchio e avanti con il nuovo, PlayStation 5 e Xbox Series X si preparano a conquistare il cuore di tutti i videogiocatori.Tuttavia, prima che ciò possa accadere, i riflettori saranno tutti puntati sul mondo della "master race", ovvero il panorama PC. Questo perché, a settembre, Nvidia mostrerà pubblicamente la nuova serie di GPU Ampere, le quali faranno sicuramente faville.Le nuove GPU sono le tanto rumoreggiate RTX 3000, i cui dettagli sono ancora oggetto di rumor. Rumor che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più insistenti e difficili da ignorare. L'ultimo di essi, in particolare, non solo confermerebbe diversi leak passati, ma risulta anche discretamente attendibile.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Nvidia #GeForceRTX serie 3000, trapelano online i prezzi e le specifiche tecniche. - LGD_informatica : Xiaomi Mi Laptop Pro 15.6 pollici Intel Core i7-10510U NVIDIA GeForce MX250 16GB DDR4 RAM 1TB SSD 100% sRGB - in of… - HDblog : RT @HDblog: NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: primo sguardo alle specifiche - infoitscienza : NVIDIA GeForce RTX 3090 e RTX 3080 potrebbero avere rispettivamente 24 GB e 10 GB di vRAM? - HDblog : RT @HDblog: Nvidia RTX 3090 custom, avvistamenti online. Prezzi altissimi, ma improbabili -