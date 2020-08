Nuovo colpo del Città di Avellino, preso Mattia Tuccia (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore , proveniente dall’FC Avellino. Il pendolino di Montefredane ha una carriera di tutto rispetto, con diverse esperienze nella quarta serie nazionale ed in eccellenza. Giocatore ordinato ed inesauribile, macina chilometri sulla fascia di appartenenza diventando una vera spina nel fianco. “Non posso che essere entusiasta di continuare a far parte di questo gruppo, anche in una categoria superiore. Già abbiamo dimostrato la scorsa stagione di meritare sul campo la categoria con cui ci confrontiamo quest’anno. Come sempre, cercherò di fare bene per raggiungere gli obiettivi della società, mettendomi a completa disposizione del mister e dei compagni di ... Leggi su anteprima24

