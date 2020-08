Nuovo amore per l’ex gieffina. Pubblica questa foto e presenta a tutti il fidanzato (Di sabato 29 agosto 2020) La notizia è davvero fantastica e riguarda un’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’. Più precisamente colei che trionfò nell’edizione numero 14. Parliamo di Federica Lepanto, una delle più amate nella storia del reality show. La donna, originaria della Campania e della città di Salerno, ha deciso di Pubblicare un’interessante foto sul social network Instagram. Durante l’esperienza televisiva si è fatta apprezzare per la sua infinita dolcezza ed una semplicità incredibilmente unica. Quando prese parte al ‘GF’, i suoi fan si radunarono in una sorta di ‘armata Lepanto’, che permise di sostenerla puntata dopo puntata fino alla vittoria finale, più che meritata. Adesso era da un po’ di tempo che non la si vedeva sui social e molti si ... Leggi su caffeinamagazine

mikasounds : Il mio nuovo singolo italiano esce a mezzanotte ! Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho reg… - forumJuventus : TJ: 'Arthur, che amore per la Juve! Ha postato una foto in cui parla della Juventus come nuovo sogno. Dybala vuole… - itsasjxx : @ehitsfe Amore mio?????? presto di nuovo insieme, promesso!! - Robycop51 : RT @enricoparenti2: Io finché campo seguiterò a dire 'non ci indurre in tentazione' e 'pace in terra agli uomini di buona volontà' e non 'a… - adaig_ : @cocochanel8996 Eh, è il punto di partenza per tutto... perché se poi quell’amore finisce resti tu e basta di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo amore Tempesta d’amore anticipazioni, vedremo un nuovo amore al Fürstenhof! Gogo Magazine Meryl Streep: nipote arrestato per tentato strangolamento

Charles Harrison Streep è accusato di aver aggredito un 18enne in un parcheggio. Il nipote di Meryl Streep è finito in manette per aver tentato di strangolare un giovane, dopo un violento litigio stra ...

Giulia De Lellis trasloca: è finita con Andrea Damante

La web influencer ha lasciato l’appartamento milanese del deejay veronese. Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più una coppia. A confermarlo, dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, è stata ...

Charles Harrison Streep è accusato di aver aggredito un 18enne in un parcheggio. Il nipote di Meryl Streep è finito in manette per aver tentato di strangolare un giovane, dopo un violento litigio stra ...La web influencer ha lasciato l’appartamento milanese del deejay veronese. Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più una coppia. A confermarlo, dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, è stata ...