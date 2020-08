Nuoto: Rikako Ikee vince la prima gara dopo la leucemia (Di sabato 29 agosto 2020) E’ un giorno importante per Rikako Ikee. La nuotatrice giapponese, colpita da leucemia nel febbraio 2019 e successivamente guarita, ha vinto la sua prima gara dopo la brutta malattia. La nipponica, come riportato dall’agenzia di stampa Kyodo, ha conquistato una gara di 50 metri stile libero organizzata della federazione giapponese. “Mi sento come se stessi iniziando un nuovo capitolo nella mia carriera di Nuoto – ha detto Ikee dopo il successo -. È un buon modo per iniziare”. Leggi su sportface

Dopo aver sconfitto la leucemia diagnosticata nel febbraio del 2019, la 20enne nuotatrice giapponese Rikako Ikee è tornata a vincere Una bella favola di vita e di sport, quella della nuotatrice giappo ...

I 100 delfino, che Joseph Schooling sbancò ai Giochi di Rio 2016, sono sempre più una specialità centrale che l'americano Caeleb Dressel sta cercando di portare ad una nuova dimensione come nella rana ...

