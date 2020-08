Nubifragio, rimosso l’albero caduto a Baranzate: Varesina aperta. Danni a Novate (Di sabato 29 agosto 2020) Varesina aperta a Baranzate, dopo la caduta di un grande albero a causa del Nubifragio che si è abbattuto sul nord Milano nella serata di venerdì 28 agosto (clicca qui per le foto subito dopo la caduta). Le operazioni di taglio e rimozione di tronco e foglie si sono concluse solo all’alba, dopo oltre 8 … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio, rimosso l’albero caduto a Baranzate: Varesina aperta. Danni a Novate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Dopo il nubifragio di domenica scorsa, venerdì pomeriggio un’altra ondata di maltempo ha colpito di nuovo Verona e la sua provincia con violenti rovesci, temporali e forti raffiche di vento. La sala o ...In seguito ad un violento nubifragio nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, il polo di trattamento rifiuti di GAIA si è allagato, i portoni sono stati demoliti dal vento e non hanno potuto c ...