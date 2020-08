NUBIFRAGI Grandine grossa nel Nord, CALDO dal Sahara su gran parte d’Italia. PEGGIORAMENTO (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre l’estremo Nord Ovest d’Italia, per altro a macchia di leopardo è interessato da violentissimi temporali, piogge torrenziali, grandinate devastanti, forti venti, che stanno causando seri problemi di natura idraulica, nel resto del nostro Paese fa addirittura molto CALDO, con temperature che nel pomeriggio sono andati sino a 40 gradi. I 40°C, ad esempio, sono stati registrati in Sardegna, dal servizio meteo regionale. Abbiamo notizia di numerosi eventi meteo estremi dovuti ai temporali, causati da contrasti termici di ingente portata. Nelle prossime ore, i temporali si accaniranno anche nelle Venezie, per toccare poi anche parte della Sardegna, domenica il Lazio e la Toscana. Queste le temperature registrate in alcune ... Leggi su meteogiornale

MZorzy : RT @agenzia_nova: Sale il conto dei danni per milioni di euro provocati dal maltempo in un pazzo agosto segnato da bombe d’acqua, tornando,… - bmilena : RT @3BMeteo: Situazione #maltempo in #direttameteo - 3BMeteo : @waltersantillo Buon pomeriggio: - 3BMeteo : Situazione #maltempo in #direttameteo - agenzia_nova : Sale il conto dei danni per milioni di euro provocati dal maltempo in un pazzo agosto segnato da bombe d’acqua, tor… -