Novara-Perugia oggi in tv, volley Supercoppa 2020: orario e diretta streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà visibile oggi in tv: ecco orario e come vedere in diretta streaming il match valevole per il primo turno della Supercoppa femminile 2020 di volley. Sulla carta Novara dovrebbe avere qualcosa in più, considerando anche il terzo posto nella classifica della passata stagione contro il penultimo di Perugia, che però si è sempre dimostrata squadra ostica anche per le big. La campagna acquisti e i quasi sei mesi senza competizioni poi potrebbero sparigliare le carte. Appuntamento fissato per sabato 29 agosto 2020 alle ore 17.00. La partita sarà visibile in diretta ... Leggi su sportface

Bartoccini, alle 17 gli ottavi di Supercoppa Bovari: "Costruita una squadra migliore"

Parte oggi (ore 17) la nuova stagione della Bartoccini Fortinfissi Perugia che in gran forze si presenta in trasferta all’appuntamento degli ottavi di finale della supercoppa italiana. Al completo la ...

