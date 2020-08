Non ti muovere: il ruolo di Penelope Cruz doveva essere interpretato da un'attrice italiana: ecco chi (Di sabato 29 agosto 2020) Un'attrice italiana era determinata a interpretare il ruolo della protagonista in Non ti muovere ma poi i produttori hanno deciso di sostituirla con Penélope Cruz. Sabrina Impacciatore era determinata a interpretare Italia in Non ti muovere e si era preparata molto duramente per il ruolo che poi ha perso quando i produttori hanno deciso di sostituirla con Penélope Cruz. Quando ha fatto il provino il regista Sergio Castellitto è rimasto così colpito dalla sua performance che l'ha abbracciata e, un paio di giorni dopo, le ha comunicato che aveva ottenuto la parte. Sabrina Impacciatore ha definito il ruolo "la parte di una vita", aggiungendo in un'intervista: "Ero già stata scelta. Mangiavo come il ... Leggi su movieplayer

riddick772 : Nozzy mi conforta per quando non ho proprio voglia di muovere il culo #viteallimite - hello_itsVi : Comunque frivolezze a parte, davvero bisogna essere persone proprio piccole per muovere commenti del genere, denigr… - Simonedamonte : @cyclingpro @UCI_cycling perché secondo voi la Ineos o la Jumbo non leggono i dati live in macchina? Suvvia le gamb… - aer0stressed : Inutile dire che probabilmente ho una infezione in corso perché non riesco a muovere le due dita sopra il taglio - StefaniaCara3 : @mrjosh75 Ci si prova, ma la scuola da sola non basta. A vedere il bello ti deve accompagnare chi ti fa muovere i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non muovere A che ora inizia Non ti muovere il 29 agosto? Bellacanzone Non ti muovere: il ruolo di Penelope Cruz doveva essere interpretato da un'attrice italiana: ecco chi

Un'attrice italiana era determinata a interpretare il ruolo della protagonista in Non ti muovere ma poi i produttori hanno deciso di sostituirla con Penélope Cruz. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 29/08/20 ...

Messi-Barcellona, scontro totale: la mossa che dà speranza all'Inter

Nessuna tregua, il braccio di ferro tra Lionel Messi e Barcellona prosegue con toni sempre più duri. Nella giornata di domenica sono previsti i test medici per tutti i componenti della rosa blaugrana, ...

Un'attrice italiana era determinata a interpretare il ruolo della protagonista in Non ti muovere ma poi i produttori hanno deciso di sostituirla con Penélope Cruz. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 29/08/20 ...Nessuna tregua, il braccio di ferro tra Lionel Messi e Barcellona prosegue con toni sempre più duri. Nella giornata di domenica sono previsti i test medici per tutti i componenti della rosa blaugrana, ...