Ninna nanna mortale, su Raidue una mamma che vuole sempre avere ragione (Di sabato 29 agosto 2020) L'istinto di una madre ha ragione anche quando tutto intorno a lei sembra contraddirla? E' la premessa da cui parte Ninna nanna mortale, il film-tv che Raidue propone questa sera, 29 agosto 2020, alle 21:20. Al centro del thriller una madre che, dopo un grave lutto, sembra impazzire.La trama Il film-tv si apre con una coppia, Olivia Davis (Katie Leclerc) ed Harry (Jeff Schine), piangere per la perdita della loro figlia appena nata. Allo stesso tempo un'altra coppia, Glen (Todd Cahoon) e Brooke (Victoria Barabas), portano a casa la loro bambina. pubblicato su TVBlog.it 29 agosto 2020 13:02. Leggi su blogo

Il trailer di Ninna nanna mortale, il film-tv di Lifetime in onda su Raidue il 29 agosto 2020.