Ninna nanna mortale: stasera su Rai2 il thriller con Katie Leclerc (Di sabato 29 agosto 2020) Va in onda stasera su Rai2 alle 21:05 Ninna nanna mortale, thriller che racconta il dramma di una giovane madre. Nuovo appuntamento "nel segno del giallo" stasera su Rai2 dove, alle 21:05, va in onda Ninna nanna mortale, un TV movie carico di suspense diretto da Robert Malenfant, con Katie Leclerc protagonista nei panni di una giovane donna alle prese con la peggior tragedia che possa capitare a una madre: perdere un figlio. Glenn ed Harry si incontrano in ospedale alla nascita delle loro bambine. Purtroppo la figlia di Harry e di sua moglie Olivia (Katie Leclerc) muore alla nascita. Sei mesi dopo, i due giovani si stanno riprendendo ... Leggi su movieplayer

annarella6205 : @GiorgiaMeloni @Musumeci_Staff Io sono convinta che la ninna nanna (se mai gliela canti) sia: migranti,migranti,mig… - NuovoNickname : RT @theohrror: ninna nanna ninna oh questo limbo a chi lo do. - bellicapelli15 : Ninna nanna mortale, su Raidue una mamma che vuole sempre avere ragione - vespergeist : RT @theohrror: ninna nanna ninna oh questo limbo a chi lo do. - RaiDue : Per un sabato sera da vivere con il fiato sospeso, appuntamento #nelsegnodelgiallo con il film 'Ninna nanna mortale… -