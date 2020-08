«Niente ferie per tornare in prima linea, l’emergenza chiama». Lo sfogo di un medico contro i negazionisti del Coronavirus (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Ha fatto il giro dei social l’ennesimo sfogo da parte di un operatore sanitario, costretto a rientrare dalle ferie in anticipo per occuparsi dei pazienti Covid. Questa volta lo sfogo arriva dalla Sardegna, dove nelle ultime settimane è stato registrato un aumento nei casi di Coronavirus legato al turismo e alle serate nei club della Costa Smeralda. Il post su Facebook I toni del medico infettivologo dell’Aou (Azienda Ospedaliero Universitaria) di Sassari, Antonio Pintus, sono durissimi, contro chi in queste settimane non si è curato di indossare la mascherina o rimanere a distanza di sicurezza dagli altri. «Per far capire agli idioti che ancora oggi sottovalutano la grave pandemia che sta ... Leggi su open.online

