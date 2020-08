Neuromielite ottica, negli USA approvato satralizumab (Di sabato 29 agosto 2020) Neuromielite ottica: l’agenzia statunitense Fda approva satralizumab, primo e unico trattamento sottocutaneo per adulti La Food and Drug Administration ha approvato satralizumab, primo e unico trattamento sottocutaneo per adulti che convivono con il disordine dello spettro della Neuromielite ottica positivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (NMOSD). Quest’ultima è una malattia demielinizzante che causa sintomi simili a quelli della sclerosi multipla (SM)… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

parliamdidroghe : RT @fuoriluogoit: La cannabis che cura - Agosto 2020 La rubrica mensile dedicata agli usi medici della cannabis curata da Francesco Crestan… - fuoriluogoit : La cannabis che cura - Agosto 2020 La rubrica mensile dedicata agli usi medici della cannabis curata da Francesco C… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuromielite ottica Neuromielite ottica, Fda approva satralizumab PharmaStar Neuromielite ottica, negli USA approvato satralizumab

La Food and Drug Administration ha approvato satralizumab, primo e unico trattamento sottocutaneo per adulti che convivono con il disordine dello spettro della neuromielite ottica positivi all’anticor ...

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,39%

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Seduta lievemente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,39% a 19.950 punti. (ANSA). Trane Technologies lancia l’innovazione per riscaldament ...

La Food and Drug Administration ha approvato satralizumab, primo e unico trattamento sottocutaneo per adulti che convivono con il disordine dello spettro della neuromielite ottica positivi all’anticor ...(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Seduta lievemente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,39% a 19.950 punti. (ANSA). Trane Technologies lancia l’innovazione per riscaldament ...