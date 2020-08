Nell’auto di Viviana Parisi non c’è sangue, pm: “Non possiamo dire come è morto Gioele” (Di sabato 29 agosto 2020) Nell’auto di Viviana Parisi non c’è sangue, pm. Conclusi i test sui sei campioni prelevati dalla Opel Corsa di Viviana Parisi. Nella vettura incidentata, fa sapere in procura di patti, Angelo Cavallo, non sono presenti tracce di sangue. Allo stato attuale, conclude Cavallo “non è ancora possibile formulare una seria ipotesi sulla morte Gioele”. Per gli inquirenti non ci sono elementi per affermare che sia morte nell’incidente. “Non è ancora possibile formulare seria ipotesi su morte Gioele” lo dice il procuratore di Patti, Angelo Cavallo dopo che si sono conclusi gli accertamenti nella Opel Corsa con cui Viviana Parisi ha avuto l’incidente del 3 agosto nella galleria di ... Leggi su limemagazine.eu

