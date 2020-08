Nel Lazio 171 nuovi casi positivi al Covid e nessun decesso (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Su 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 103 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%)”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che stamattina si è recato in sopralluogo all’aeroporto di Fiumicino “per ringraziare gli operatori per la grande attività di testing e tracciamento. Prosegue la grande attività di testing e tracciamento. Dopo gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e il drive-in al Porto di Civitavecchia sono attivi i test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora anche ai drive-in del Santa Maria della Pietà, del Santa Caterina delle Rose, via degli ... Leggi su ildenaro

nzingaretti : Nel Lazio da 7 giorni tamponi gratuiti e facoltativi a chi torna da Sardegna. Pronti a farli anche a chi si imbarca… - LaStampa : Coronavirus nel Lazio, nuova grana per Zingaretti: dopo le mascherine, i camici e le tute fantasma - LaStampa : Mai arrivato il vestiario di protezione commissionato a una società tarantina. La Regione: «Noi truffati, ma nessun… - francopistis : RT @PolAlberto: Riesplode il “mascherina gate” nel Lazio: la Regione ha sborsato altri 2,8 milioni per dispositivi mai ricevuti - Le Iene h… - IMoresi : RT @PolAlberto: Riesplode il “mascherina gate” nel Lazio: la Regione ha sborsato altri 2,8 milioni per dispositivi mai ricevuti - Le Iene h… -