Nel 2018 il grillino Miele insultava Renzi sui social, ora rischia di presiedere la Corte dei Conti (Di sabato 29 agosto 2020) Persino questo accade nell’Italia del cosiddetto cambiamento. E cioè che sia in predicato di assurgere al più alto grado della magistratura contabile il dottor Tommaso Miele, già presidente della sezione della Corte dei Conti per l’Abruzzo, ma soprattutto instancabile tuittarolo con una grande passione per i Cinquestelle. Secondo il Foglio, che alla vicenda ha dedicato un editoriale, chi già ha avuto modo di disapprovare le social-performance di Miele è Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. I due si sarebbero incrociati in Rete nel corso delle elezioni politiche nel 2018. L’alto incarico ricoperto non gli fa velo e Miele si schiera a tutto tondo nella contesa. Miele ... Leggi su secoloditalia

