Negativo al tampone, ma era positivo: ragazzo porta ii contagio dalla Sardegna alle Dolomiti (Di sabato 29 agosto 2020) Una storia particolare ma che la dice lunga sui rischi: è passato dalla Sardegna alle Dolomiti tranquillo perché il tampone che aveva fatto era Negativo. E invece si portava dietro il virus. Ora G.P.B. Leggi su globalist

MediasetTgcom24 : 'Io, da Porto Rotondo a Cortina con il virus perché per il tampone ero negativo' #coronavirusitalia… - rtl1025 : ?? Silvio #Berlusconi, a quanto apprende si è sottoposto al doppio tampone per il #COVID19 ed è il risultato negativ… - Agenzia_Ansa : #Berlusconi negativo al tampone, 'gode di ottima salute'. L'ex premier ha incontrato #Briatore il 12 agosto in Sard… - tom141277 : RT @MediasetTgcom24: 'Io, da Porto Rotondo a Cortina con il virus perché per il tampone ero negativo' #coronavirusitalia - BrilloNic : @AnnalisaChirico si chiama dittatura sanitaria non esiste nessuna emergenza sanitaria da giustificare esami imposti… -