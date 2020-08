Negativi tamponi personale scuola Umbria (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - PERUGIA, 29 AGO - Sono finora tutti Negativi i tamponi per il Covid ai quali si è sottoposto in Umbria il personale scolastico che, dopo avere eseguito il test sierologico, era risultato ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Negativi tamponi Negativi tamponi personale scuola Umbria - Ultima Ora Agenzia ANSA L'Abruzzo si prepara ad accogliere altri 55 migranti: test coronavirus negativi

A quanto è stato comunicato, i 55 sono già risultati negativi al tampone per la ricerca del coronavirus. Prima di arrivare in Abruzzo saranno accompagnati a Porto Empedocle. L’Abruzzo già ha accolto ...

Coronavirus: tampone negativo per socia circolo Lauria, club prosegue attività

Tampone negativo per la socia del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo che ieri era risultata positiva al test sierologico rapido. La comunicazione è giunta nelle prime ore del mattino. Nessun ...

