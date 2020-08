NBA Scariolo: “Il razzismo è reale. I giocatori di Milwaukee hanno fatto tutto da soli” (Di sabato 29 agosto 2020) “Negli Stati Uniti il razzismo è realmente un problema, come quello della violenza della polizia. La scelta di Milwaukee, però, non è stata felice: i giocatori hanno fatto tutto da soli, avrebbero dovuto coinvolgere le altre squadre“. Queste le parole di Sergio Scariolo, ct della Spagna e assistant coach dei Toronto Raptors, in un’intervista ai microfoni de “La Repubblica”. L’allenatore italiano ha commentato gli ultimi fatti avvenuti in NBA, con lo stop agli incontri dei playoff come forma di protesta contro il razzismo. “Qui viviamo nella precarietà, con il rischio di casi di positività al Covid – ha aggiunto Scariolo -. Questa, invece, ... Leggi su sportface

