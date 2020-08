Nba, i Bucks boicottano la partita. Non gioca nemmeno LeBron. Cosa succede nello sport americano (Di sabato 29 agosto 2020) Nba, i Milwaukee Bucks si fermano per protesta contro la sparatoria che domenica scorsa ha visto Jacob Blake colpito a bruciapelo alle spalle più volte da un agente di polizia a Kenosha nello stato del Wisconsin. Da allora Blake giace in un letto d'ospedale in condizioni critiche. Tre giorni dopo il ricovero è arrivata la notizia che Blake è al momento paralizzato dalla vita in giù. Come si è saputo dello storico boicottaggio attuato il 26 agosto dai Bucks, che si sono rifiutati di giocare la gara-5 del primo turno dei playoff, contro Orlando. Diverse voci della Nba hanno aderito alla protesta, a cominciare da LeBron James e Chris Paul, il play di Oklahoma che è il presidente del sindacato Nbpa: anche loro si sono rifiutati di ... Leggi su gqitalia

