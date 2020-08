Nba, dopo tre giorni di protesta si ricomincia con tre match (Di sabato 29 agosto 2020) Questa sera riparte l’Nba, dopo che per tre sere non si è giocato per la protesta contro il caso Jacob Blake. In campo Lakers e Bucks dopo tre giorni di protesta, riparte l’Nba. A partire da questa sera, si giocano le tre gare inizialmente previste per mercoledì, poi rinviate dopo il boicottaggio dei Bucks, che hanno dato via ad una protesta che ha coinvolto tutto lo sport americano, compresi Baseball e Tennis. dopo tre giorni di colloqui, si è deciso di riprendere a giocare, per dare ancora più risalto alla protesta contro il razzismo della polizia americana nei confronti degli afroamericani. Si riparte quindi con Gara-5 di Bucks-Magic, con Milwaukee in vantaggio 3-1, e quindi ... Leggi su zon

Quest'ultimo campionato NBA era nato sotto i migliori auspici. Los Angeles - su ambedue i fronti - aveva preparato due supercorazzate per vincere l'anello. Ma il campionato doveva ancora fare i conti ...

