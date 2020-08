Nazionale, Mancini il primo ad arrivare a Coverciano: domani la conferenza del Ct (Di sabato 29 agosto 2020) Riecco la Nazionale. In vista dei primi impegni di Nations League, si sta via via completando il gruppo azzurro in raduno a Coverciano. Il primo a raggiungere il centro federale e a sottoporsi al test per il coronavirus è stato il Ct Roberto Mancini. Il protocollo prevede una stanza singola per ciascun componente della selezione azzurra e il raduno in gruppo solo dopo i risultati dei test. Attesi solo per lunedì Jorginho e Tonali, che per allora avranno concluso il periodo di isolamento. domani domenica 30 agosto è invece prevista un’unica seduta di allenamento e la conferenza di Mancini in programma alle 13:45. Leggi su sportface

