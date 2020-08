“Navigator”: dovevano trovare lavoro alle persone, ora rischiano la disoccupazione (Di sabato 29 agosto 2020) A un anno dall’entrata in servizio dei “navigator” voluti da Luigi Di Maio, il sistema di ricollocazione attivato dal Ministero dello Sviluppo economico si è rivelato un fallimento. Dei 3 milioni di beneficiari del reddito di cittadinanza, solo 100 mila hanno un contratto attivo Era il settembre del 2019 quando i cosiddetti “navigator” sono entrati … L'articolo “Navigator”: dovevano trovare lavoro alle persone, ora rischiano la disoccupazione proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Salvo48798269 : Non mandiamo in pezzi il nostro equilibrio istituzionale guidati da emeriti incompetenti come la banda 5 stelle. Me… - mariavenera2 : RT @carlopaolofesta: @sebmes @FabRavezzani Ma piuttosto: dei navigator che dovevano rivoluzionare il mercato del lavoro italiano non si è p… - simeonestringol : RT @ManuelaPerrone: Sul Messaggero il tramonto dei quasi 3mila #navigator, che dovevano essere la chiave di volta per trovare lavoro ai per… - Mauri605 : Reddito di cittadinanza voluto dai 5S: fallimento totale. In molti casi l’ha avuto chi non ne ha diritto. Sono stat… - civis_hyrule : RT @DanieleDragone1: Ma i 3000 Navigator pagati ma non utilizzati, che dovevano trovare lavoro a chi sta utilizzando il REDDITO DI SUDDITAN… -

Ultime Notizie dalla rete : “Navigator” dovevano