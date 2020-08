Nasce l’Associazione Calcio Firenze: diventerà Fiorentina – 29 agosto 1926 – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Il 29 agosto 1926 Nasce l’Associazione Calcio Firenze, ovvero quella che negli anni diventerà poi la Fiorentina Il 29 agosto 1926 viene redatto l’atto costitutivo dell’Associazione Calcio Firenze, ovvero di quella che passerà poi alla storia del Calcio come la Fiorentina. Il sodalizio Nasce dalla fusione del Club Sportivo Firenze e della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, le due principali realtà dell’epoca a Firenze, per iniziativa del marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano. Primo presidente sarà Luigi Ridolfi, impianto di gioco individuato ... Leggi su calcionews24

Vinc1955 : LICET (LINGUA ITALIANA, CULTURA E TURISMO): NASCE L’ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE LE SCUOLE D'ITALIANO PER STRANIERI - LaGazzettaWeb : Nasce a Lecce l’associazione italiana «Partite Iva» - YourVoiceSpA : Nasce Edpia, associazione europea per l'#Epayment. Obiettivo un'Europa leader globale dei #pagamentidigitali… - salernonotizie : #Pellezzano: morì a 13 anni per un diabete infantile, nasce l’Associazione “ - occhio_notizie : Pellezzano, nasce l'associazione 'Il Match di Ale' per ricordare il 13enne Alessandro Farina -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce l’Associazione Cani e gatti, la richiesta al governo: «Non sono beni di lusso, giù l’Iva per cibo e visite mediche» Corriere della Sera