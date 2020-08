Napoli, Umberto Chiariello sottolinea: “Ditemi chi ha una terza punta forte come Andrea Petagna” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli è in fase di rodaggio a Castel di Sangro. Il reparto che ha conosciuto le più importanti novità è probabilmente quello offensivo, con l’arrivo di Victor Osimhen. In diretta su Canale 21, il giornalista Umberto Chiarielloha parlato delle potenzialità dell’attacco azzurro, finalmente all’altezza dei competitor. “C’è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osimhen pagato tantissimo non è solo un prospetto importantissimo ma è già pronto ed uno su cui puntare e poi anche Petagna è un’ottima terza punta, ditemi chi ha una terza punta per un solo ruolo forte come lui. Solo l’Inter vedo ... Leggi su calciomercato.napoli

sportli26181512 : #Radio Chiariello su Osimhen: “Altro che Eto’o e Drogba, ecco a chi somiglia Victor”: Chiariello su Osimhen: “Altro… - BassoliGiulio : RT @VaccariShop: ASTA PUBBLICA LIVE VACCARI 3 OTTOBRE 2020 #ITALIA #REGNO #UMBERTO I - VaccariShop : ASTA PUBBLICA LIVE VACCARI 3 OTTOBRE 2020 #ITALIA #REGNO #UMBERTO I - MicaelaTacconi : RT @museodel900: #Museodel900 | #Capolavori Sotto il pergolato a Napoli / UMBERTO BOCCIONI, 1914 Discover (and tweets) the Collection. -> h… - CittadinidiTwtt : RT @museodel900: #Museodel900 | #Capolavori Sotto il pergolato a Napoli / UMBERTO BOCCIONI, 1914 Discover (and tweets) the Collection. -> h… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Umberto Covid a Napoli, al liceo Umberto troppi studenti: «Ma niente doppi turni, meglio le lezioni... Il Mattino Controlli del Nas, chiusi due ristoranti dell’isola di Capri

Controlli a tappeto dei carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a militari del Nas di Napoli e a personale dell’Asl Napoli 1, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale ...

ON AIR - Chiariello: "Solo l'Inter ha un attacco superiore al Napoli"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21. Ecco quanto ha affermato: "C'è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osimhen pagato tantissimo non è solo un prospetto impo ...

Controlli a tappeto dei carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a militari del Nas di Napoli e a personale dell’Asl Napoli 1, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale ...Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21. Ecco quanto ha affermato: "C'è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osimhen pagato tantissimo non è solo un prospetto impo ...