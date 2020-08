Napoli, pestato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, tre i fermi [VIDEO] (Di sabato 29 agosto 2020) Aggressione in piena regola quella subita da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale candidato per i Verdi a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, mentre era nei pressi del parcheggio San Giovanni Bosco, luogo dove si era recato per denunciare le presunte infiltrazioni camorristiche che da anni sono al centro dell’attenzione. L’aggressione Borrelli, da tempo famoso per azioni di denuncia verso criminalità organizzata e più in generale verso ingiustizie varie, è stato raggiunto al di fuori dell’impianto ospedaliero da parcheggiatori abusivi che lo hanno pestato duramente anche dopo che il consigliere era a terra, le stesse persone hanno poi aggredito anche la persona che stava girando il ... Leggi su giornal

Adnkronos : Napoli, consigliere Borrelli filma parcheggiatori: pestato - ANPIBsCarmine : RT @francofontana43: Tutta la mia solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale verde della Campania, aggredito e pestato… - GrossoMarty494 : RT @francofontana43: Tutta la mia solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale verde della Campania, aggredito e pestato… - telemaco31 : RT @francofontana43: Tutta la mia solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale verde della Campania, aggredito e pestato… - veratto_A : RT @francofontana43: Tutta la mia solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale verde della Campania, aggredito e pestato… -