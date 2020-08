Napoli, la rinascita del Rione Sanità passa sotto gli occhi del nuovo murale di Totò (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La rinascita del Rione Sanità, dopo il covid e il lockdown, passa sotto gli occhi del nuovo murales dedicato a Totò. Il volto di Totò è inconfondibile. Con il Vesuvio, la pizza, il mandolino, Totò è uno dei simboli partenopei più noti a Napoli e nel mondo. Per questo motivo abbondano le immagini, statuette e disegni del comico napoletano. Nascono al Rione Sanità due nuovi murales che lo immortalano eterno nel suo ricordo. Nel primo è al bar con Peppino De Filippo nel film “La banda degli onesti”, mentre nel secondo compaiono due volti che speranzosi, rivolgono lo sguardo verso il ... Leggi su anteprima24

Nasce il murale di Totò al rione Sanità. Lo street artist Tono Cruz ha dipinto sulla facciata di un edificio in via Arena la Sanità 136 il Principe della risata in una delle scene più note de "La band ...