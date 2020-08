Napoli, De Magistris: “Riapriamo gli stadi, Castel di Sangro la prova che si può convivere col virus” (Di sabato 29 agosto 2020) “Gli allenamenti e le amichevoli del Napoli aperti ai tifosi allo stadio Patini di Castel di Sangro sono la prova che si può convivere con il coronavirus. Adesso riapriamo tutti gli stadi d’Italia. Lo ammetto non ho seguito nemmeno una partita del campionato dopo il lockdown. Mi rifiutavo di vedere le gare in stadi vuoti. Sembravano dei semplici allenamenti. A Castel di Sangro, invece, si è avuta la dimostrazione che con una capienza ridotta e con tutte le precauzioni per assicurare il distanziamento sociale e gli altri accorgimenti per evitare il diffondersi del contagio, la gente può tornare allo stadio. In attesa che venga testato il vaccino, anche lo sport può ... Leggi su sportface

