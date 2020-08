Napoli, controlli alla stazione centrale: arrestati in tre (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – 1.375 persone identificate, di cui circa 200 con precedenti di polizia, 3 arresti eseguiti nella sola giornata di ieri nella stazione F.S. di Napoli centrale, una persona denunciata a piede libero a Salerno, 44 convogli scortati e circa 100 pattuglie impiegate. Questi i risultati operativi conseguiti negli ultimi due giorni dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer di Napoli nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Dipartimento di P.S. ed in concomitanza con il controesodo, quando notoriamente si registra un maggiore afflusso di viaggiatori dovuto al rientro di vacanzieri nelle città. In tale ottica è stato avviato anche un nuovo programma di scorte a bordo dei treni Regionali, Intercity e ... Leggi su anteprima24

Mari19660 : RT @cotrozzi_lisa: #WAL Questa signorina di poco più di due mesi rischia di essere buttata in una campagna di trova a Napoli e una taglia p… - sara_difalco : RT @cotrozzi_lisa: #WAL Questa signorina di poco più di due mesi rischia di essere buttata in una campagna di trova a Napoli e una taglia p… - valeria21602823 : RT @cotrozzi_lisa: #WAL Questa signorina di poco più di due mesi rischia di essere buttata in una campagna di trova a Napoli e una taglia p… - Napolitanteam : Napoli, Soccavo, Rione Traiano: controlli a tappeto dei Carabinieri, un arresto e tre denunce -… - Torrechannelit : Napoli – Controlli alla stazione, tre arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli Napoli - Controlli alla stazione, tre arresti Torrechannel Osimhen show all’esordio con il Napoli, il video YouTube con la sua tripletta

Osimhen ha esordito con la maglia del Napoli con una tripletta da applausi. Parte con una tripletta di Osimhen, 21 gol fatti e nessuno subito, la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno battuto 10 ...

Sicurezza alimentare, controlli a Capri: chiusi due ristoranti

Ristoranti, bar e alberghi nel mirino di controlli dei carabinieri a Capri, con sanzioni, chiusure e sequestri. Militari dell’Arma delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a quelli del Nas di Napoli ...

Osimhen ha esordito con la maglia del Napoli con una tripletta da applausi. Parte con una tripletta di Osimhen, 21 gol fatti e nessuno subito, la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno battuto 10 ...Ristoranti, bar e alberghi nel mirino di controlli dei carabinieri a Capri, con sanzioni, chiusure e sequestri. Militari dell’Arma delle stazioni di Capri e Anacapri insieme a quelli del Nas di Napoli ...