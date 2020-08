Napoli, Allan saluta il Napoli e vola da Ancelotti: affare fatto con l’Everton [CIFRE e DETTAGLI] (Di sabato 29 agosto 2020) Allan saluta il Napoli dopo cinque stagioni. Il centrocampista brasiliano può definirsi un nuovo calciatore dell’Everton. Trattativa chiusa dopo diverse settimane: 25 milioni di base fissa più bonus. Allan ritroverà così Ancelotti, che lo ha voluto fortemente. Un affare che sembrava essersi arenato ed è invece decollato dopo Ferragosto. Calciomercato, la Roma chiude per l’attaccante. Pupillo al Parma, cessioni alla Samp e sorpresa al VeronaL'articolo Napoli, Allan saluta il Napoli e vola da Ancelotti: affare fatto con l’Everton ... Leggi su calcioweb.eu

