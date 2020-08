Napoli, Allan ai saluti: è fatta per la cessione del brasiliano all’Everton (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli continua a muovere degli importanti passi sul mercato. Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, infatti, il club partenopeo ha bisogno di monetizzare dalle cessioni, prima di poter proseguire con le operazioni in entrata. Il primo a salutare la squadra allenata da Gennaro Gattuso è il centrocampista brasiliano Allan, che raggiungerà all’Everton l’ex tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti. La società di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da Sky Sport e Sportitalia, incasserà 25 milioni di euro più 5 di bonus, che potrà reinvestire su altri nuovi innesti nelle prossime settimane. Leggi su sportface

