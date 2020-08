Naomi Osaka: “Non mi aspettavo che il mio gesto avesse questo impatto” (Di sabato 29 agosto 2020) “È sicuramente un po’ illuminante, ma in un modo strano, perché in precedenza pensavo solo che i Big Three (Federer, Nadal e Djokovic) e Serena avrebbero avuto quel tipo di potere”. Naomi Osaka ha così commentato, a due giorni di distanza, la sua decisione di non scendere in campo giovedì per la semifinale del torneo WTA di Cincinnati, successivamente rinviata come le altre a venerdì. La tennista giapponese ha voluto mandare un segnale contro il razzismo, in seguito all’aggressione a Jacob Blake da parte della polizia, che ha scatenato rivolte anche nel basket statunitense. “Ovviamente sento una pressione extra ora che ci sono più occhi che mi guardano – ha aggiunto la classe 1997 -. Vorrei solo dire che ho messo molta pressione su me stessa, e ovviamente sento che ora ... Leggi su sportface

