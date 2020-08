Musumeci: "Altri 30 sbarchi a Lampedusa, perché governo non interviene?" (Di sabato 29 agosto 2020) Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "Altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell'HotSpot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore. Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles? Stanno organizzando la ricollocazione dei migranti negli Altri Stati europei?". E' la denuncia del governatore siciliano "Anzi, avrebbero dovuto farla per tempo, già a gennaio. Invece, silenzio assordante - aggiunge - Tanto, a pagare tutto questo peso da un decennio è sempre e solo la Sicilia e per prima Lampedusa. Martedì su quell'Isoletta arriverà la nostra ... Leggi su iltempo

Capezzone : +++Ieri al #tg4+++ CLIPPINO 4 (grazie a @strange_days_82) Lo strano protocollo del governo: dare la colpa agli altr… - borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - amaurotto : RT @tempoweb: L'hotspot di #Lampedusa è già stracolmo: 1.050 #migranti in poche ore. L'ira di #Musumeci #Sicilia #immigrazione #sbarchi ??… - StreetNews24 : Il governatore: 'Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa oggi avremmo una realtà diversa' -