Musica tra digitalizzazione e sostenibilità | call europea da 2 | 5 milioni di euro

Pubblicato il nuovo bando "Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem" che punta a sostenere la ripresa del settore Musicale europeo dopo la crisi e l'adattamento alle nuove tendenze emergenti. Il bando è pubblicato nell'ambito dell'Azione Preparatoria Music Moves europe: Boosting european music diversity and talent e affronta tre temi. Il primo è la ripresa Green, con l'obiettivo di aumentare la sostenibilità ambientale e la consapevolezza ecologica del settore, in particolare per quanto riguarda i festival e i tour, e sostenere le startup innovative impegnate a diminuire l'impatto ambientale dei sistemi online di archiviazione dati online e distribuzione Musicale. Il secondo è la Ripresa digitale

