Muore a 43 anni Chadwick Boseman: era la star dei film Marvel (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman è venuto a mancare all'età di 43 anni. L'attore americano aveva un tumore al colon e purtroppo non ce l'ha fatta. A darne l'annuncio la moglie sul suo profilo Twitter insieme ai parenti. Sono molti i messaggi di cordoglio e vicinanza. La malattia lo aveva colpito nel 2016 ma l'attore non ne aveva mai parlato pubblicamente. Ha lavorato sui set cinematografici mentre si sottoponeva alle cure della chemioterapia. Era conosciuto per aver interpretato "Black Panther" il primo super eroe afroamericano dei film Marvel. Ma non solo. Chadwick Boseman aveva interpretato con grande intensità anche altri ruoli. Chadwick Boseman, importante icona della ...

