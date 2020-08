Moscati, positivo un addetto Stir: esito negativo per personale e pazienti di Cardiologia (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Hanno dato esito negativo i tamponi naso-faringei effettuati sui pazienti ricoverati e sul personale in servizio nell’Unità operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, confermando il risultato restituito ieri dai tamponi rapidi tempestivamente eseguiti non appena si è avuta conoscenza della positività al Covid-19 di un dirigente medico del reparto, che è stato immediatamente sospeso dal servizio ed è in sorveglianza domiciliare. Il caso di positività del dipendente dell’Azienda ha fatto allargare il ventaglio dei controlli effettuati attraverso l’esecuzione di tamponi ed è emersa la positività al nuovo ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Nuovo caso positivo al #coronavirus in Irpinia - MercoglianoNews : Coronavirus, medico positivo al Moscati. attesa per l'esito dei tamponi - -