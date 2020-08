Moscardelli lascia il calcio a 40 anni: resterà nello staff tecnico del Pisa (Di sabato 29 agosto 2020) Pisa - Davide Moscardelli lascia il calcio, ma non il Pisa . Il 40enne attaccante, nato in Belgio da famiglia romana, in nerazzurro dal 2018, ha comunicato al club toscano la decisione di interrompere ... Leggi su corrieredellosport

forzagranata1 : ?? #CALCIO Moscardelli lascia il calcio a 40 anni: resterà nello staff tecnico del Pisa L'attaccante d'origine roma… - sportli26181512 : Moscardelli lascia il calcio a 40 anni: resterà nello staff tecnico del #Pisa: L'attaccante d'origine romana dice a… - zazoomblog : Davide Moscardelli lascia il calcio: resterà nello staff del Pisa - #Davide #Moscardelli #lascia #calcio: -