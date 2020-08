Morto Bonduelle Jr, il “re delle insalate” investito mentre era in bici (Di sabato 29 agosto 2020) Morto Bonduelle jr, il “re delle insalate” è stato investito mentre era in bicicletta e stava passando del tempo in città. A darne l’annuncio la stessa Bonduelle. Una morte davvero molto drammatica quella a cui è andato in contro il figlio del noto imprenditore Bruno Bonduelle. Il figlio, il 50enne Jérome Bonduelle, è infatti deceduto … L'articolo Morto Bonduelle Jr, il “re delle insalate” investito mentre era in bici proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

