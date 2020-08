Morto Bonduelle jr, il figlio del 're delle insalate': investito mentre tornava a casa in bici (Di sabato 29 agosto 2020) Morto a Lille , in , dirigente dell'omonimo gruppo agroalimentare e figlio dell'ex presidente Bruno Bonduelle . Aveva 50 anni. Bonduelle jr è stato investito da un'auto intorno alle 2 dell'altra notte ... Leggi su leggo

È morto la scorsa notte a Lille, in Francia, Jérôme Bonduelle dirigente dell'omonimo gruppo agroalimentare e figlio dell'ex presidente Bruno Bonduelle. Aveva 50 anni. Bonduelle jr è stato investito da ...

