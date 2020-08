Mordono medici e ufficiali. Migranti positivi scatenano il panico al Celio (Di sabato 29 agosto 2020) panico all'ospedale militare del Celio a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché positivi al Covid, hanno scatenato il finimondo nella struttura, dando prima in escandescenze e poi aggredendo, anche a morsi, ufficiali e sanitari, dopo aver ribaltato scrivanie, mobili e letti e messo a soqquadro l'intero reparto. I tre stranieri pretendevano di essere dimessi: al rifiuto dei sanitari hanno reagito con violenza, scatenando il terrore in ospedale per una buona mezz'ora. Mentre tentavano di fuggire dal reparto i tre si sono ritrovati davanti personale sanitario con le protezioni anti-contagio e sono riusciti a strappare la tuta anti-Covid a un giovane ufficiale, che ora sarà costretto alla quarantena. Fonti interne all'ospedale ... Leggi su iltempo

tempoweb : Mordono medici e ufficiali. Migranti positivi scatenano il panico al Celio #migranti #coronavirus #covid #celio… -