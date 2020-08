Monza, Galliani: «Augurio per la prossima stagione? Monza in A e il Milan in Champions» (Di sabato 29 agosto 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sui brianzoli, ma soprattutto sul Milan: «Non avrei mai potuto tradire il Milan andando altrove, semplicemente sono tornato a casa». Milan-Monza – «Sarà un’emozione grandissima, racchiude la storia di una vita. È un incontro che ho desiderato molto. Il nostro primo slogan biancorosso era “sarà romantico”, questa sfida certamente lo sarà». MERCATO – «Ho ... Leggi su calcionews24

BrezzoLoris : @SkySport Cavolo che peccato sul filo di lana ha fregato il Monza di Berlusconi e Galliani che ci avrebbero creato un vero e propio show - gazz_rossonera : Galliani: “Emozionante tornare a San Siro. Ibra al Monza? Ho sognato” - MilanLiveIT : #Galliani prepara le lacrime in vista di #MilanMonza ?? L'intervista di oggi alla Gazzetta ?? - MilanWorldForum : Galliani al CorSera e alla GDS su Milan Monza -) - arnaud_strina : RT @Corriere: Monza, la seconda vita di Berlusconi e Galliani: «Il sogno è la serie A» -